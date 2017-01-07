Европа замерзла и активно закупается в России газом: «Газпром» установил новый рекорд по экспорту топлива

Публикации за 07.01.17

«Газпром» второй раз с начала 2017 года побил исторический рекорд по суточному экспорту газа. Как сообщили в управлении информации компании, накануне, 6 января, было экспортировано 615,5 млн куб м газа. Предыдущий исторический рекорд был зафиксирован днем раньше, 5 января, когда было поставлено 614,6 млн куб м газа.

«Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке», – цитирует слова председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера «Интерфакс».

В компании также сообщили, что в условиях повышенного спроса на газ в Европе «Газпром» три дня подряд – 4, 5 и 6 января – фиксирует рекордный объем поставки «голубого топлива» «Северному потоку» – 165,2 млн куб м в сутки.

Москва, Мария Вяткина

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