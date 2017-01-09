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Публикации за 09.01.17

В Москве годовалую девочку насмерть зашибло телевизором

В Москве годовалую девочку насмерть зашибло телевизором

В Москве проводится доследственная проверка по факту смерти годовалой девочки, которая погибла после падения телевизора. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 8 января. В квартире проводилась уборка, и в это время на годовалую девочку упал телевизор. Несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь, от полученных травм ребенок скончался.

В настоящий момент изучаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет , ЧП случилось на улице Недорубова в районе Некрасовка. В трехкомнатной квартире была также мать погибшей малышки и второй ребенок двух с половиной лет. По одной из версий, девочка могла расшатать телевизор, после чего он рухнул ей на голову.

Москва, Мария Вяткина

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