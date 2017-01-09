Аномальный мороз в Москве привел к гибели женщины

Публикации за 09.01.17

Аномальные морозы в Москве привели к первым человеческим жертвам. Накануне около дома на Ярославском шоссе обнаружено тело 34-летней женщины, погибшей, по предварительным данным, от переохлаждения, передает Life.ru.

Тело женщины было обнаружено около рефрижераторной площадки без признаков жизни. По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что всего за прошедшие сутки от морозов в Москве пострадало 35 человек: четверо от переохлаждения, трое от гололёда, 28 человек получили обморожения. В сумме за двое морозных суток в Москве пострадало более 100 человек, позавчера к медикам за помощью обратилось 70 москвичей.

Москва, Светлана Антонова

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