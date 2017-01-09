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Публикации за 09.01.17

Аномальный мороз в Москве привел к гибели женщины

Аномальный мороз в Москве привел к гибели женщины

Аномальные морозы в Москве привели к первым человеческим жертвам. Накануне около дома на Ярославском шоссе обнаружено тело 34-летней женщины, погибшей, по предварительным данным, от переохлаждения, передает .

Тело женщины было обнаружено около рефрижераторной площадки без признаков жизни. По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что всего за прошедшие сутки от морозов в Москве пострадало 35 человек: четверо от переохлаждения, трое от гололёда, 28 человек получили обморожения. В сумме за двое морозных суток в Москве пострадало более 100 человек, позавчера к медикам за помощью обратилось 70 москвичей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.01.17

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