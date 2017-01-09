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Публикации за 09.01.17

Крупная коммунальная авария в Красногорске: более 10 тысяч человек мерзли почти сутки

Крупная коммунальная авария в Красногорске: более 10 тысяч человек мерзли почти сутки

В подмосковном Красногорске во время 25-градусных морозов произошла крупная коммунальная авария, в результате которой почти на сутки было прервано нормальное теплоснабжение и горячее водоснабжение в 84 многоэтажки и социальные объекты, в том числе в три детских сада.

Сообщение о ЧП поступило спасателям накануне в 10:25 мск. Причиной аварии стал технологический сбой в котельной, где вышли из строя котлы, обеспечивающие подачу тепла.

В МЧС уточнили, что подача теплоносителя в жилые дома и социально значимые объекты не прекращалась, однако его температура была снижена до 33 градусов.

Сегодня ночью в 01:20 теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено по штатной схеме. По состоянию на 06:00, в работу запущен третий котёл, что позволило нормализовать теплоснабжение для почти 10 тысяч жителей Красногорска.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.01.17

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