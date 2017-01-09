В Москве аномальный мороз привел к отмене 42 авиарейсов

Публикации за 09.01.17

В Москве из-за аномальных холодов в столичных аэропортах отменено 42 рейса и еще 20 задержано. В частности, в аэропорту «Шереметьево» отменено 33 рейса и задержано еще 9, в «Домодедово» отменено 10 рейсов и еще 11 задержаны, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Такой сбой в работе аэропортов может быть связан с необходимостью обработки самолетов противообледенительными веществами, уточняет «Интерфакс».

Между тем, по данным синоптиков, аномальные холода покинут Москву уже во вторник. 10 января прогнозируется резкое потепление. К пятнице, 13 января, дневная температура в столичном регионе составит примерно минус три градуса.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.17

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