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Публикации за 09.01.17

Официальный курс доллара опустился ниже 60 рублей / Аналитики советуют не обольщаться – цены на нефть снова падают

Официальный курс доллара опустился ниже 60 рублей Аналитики советуют не обольщаться – цены на нефть снова падают

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 января, снижен на 76 копеек до 59,8961 рубля. Официальный евро подешевел почти на 70 копеек до 63,1125 рубля, свидетельствуют данные Банка России. Между тем, как отмечают аналитики, очень многое на валютном рынке зависит от цен на нефть, которые уже возобновили падение.

В настоящее время котировки «черного золота» марки Brent опустились почти на 2% и колеблются вблизи отметки $56 за баррель – $56,10. Американская нефть марки WTI опустились в цене до $53 за баррель. Основным поводом для снижения нефтяных цен аналитики Bloomberg называют опасения участников рынка, что снижение производства «черного золота» членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и рядом других государств, в том числе Россией, будет возмещено ростом добычи в США.

Согласно последним данным сервисной компании Baker Hughes, число буровых установок за океаном выросло до 529 единиц, что стало максимальным количеством с января 2016 года. При этом аналитики выражают опасения, что ряд стран, в частности Ливия, которая не является участником соглашения об ограничении нефтедобычи, может нарастить объемы производства и тем самым так же усилить давление на стоимость «черного золота». В то же время, как отмечает Reuters, появились тревожные для рынка данные о росте экспорта из Ирана, который ранее обязался ограничить объемы добычи.

Если эта тенденция получит продолжение, то курсы американской и европейской валюты по отношению к рублю заметно вырастут. По оценке экспертов, рубль способен укрепиться только при стабильной ситуации на нефтяном рынке, который остается определяющим для российской валюты.

Пока российский валютный рынок спокойно отреагировал на заметное снижение нефтяных котировок. На 13:25 мск на Московской бирже курс доллара торгуется на уровне 59,85 рубля, евро опустился ниже 63 рублей и продается по 62,94.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 09.01.17

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