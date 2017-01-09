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Публикации за 09.01.17

Новогодний дрифт: в Подмосковье элитный Hammer провалился под лёд

Новогодний дрифт: в Подмосковье элитный Hammer провалился под лёд

Новогодние катания на элитном внедорожнике Hammer в Подмосковье закончились ЧП: автомобиль провалился под лёд и полностью ушел под воду в Рузском водохранилище. Спасателям пришлось извлекать его с помощью спецтехники, передает .

По данным издания, инцидент произошёл накануне в Солнечногорском районе. Компания отдыхающих в коттеджном посёлке на Рузском водохранилище решила прокатиться Hammer по лесным тропам и подрифтовать по замёрзшему водоёму. Однако лед не выдержал тяжести машины и внедорожник ушел под воду.

Водителю и пассажирам автомобиля удалось выбраться из машины.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.01.17

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