Новогодний дрифт: в Подмосковье элитный Hammer провалился под лёд

Публикации за 09.01.17

Новогодние катания на элитном внедорожнике Hammer в Подмосковье закончились ЧП: автомобиль провалился под лёд и полностью ушел под воду в Рузском водохранилище. Спасателям пришлось извлекать его с помощью спецтехники, передает Life.ru.

По данным издания, инцидент произошёл накануне в Солнечногорском районе. Компания отдыхающих в коттеджном посёлке на Рузском водохранилище решила прокатиться Hammer по лесным тропам и подрифтовать по замёрзшему водоёму. Однако лед не выдержал тяжести машины и внедорожник ушел под воду.

Водителю и пассажирам автомобиля удалось выбраться из машины.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.01.17

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