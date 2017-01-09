Аномальные холода в Подмосковье закрыли наплавной мост

Публикации за 09.01.17

В Подмосковье из-за аномального холода временно остановлено движение транспорта по наплавному мосту через Москву-реку около поселка Черкизово Коломенского района. Как сообщила пресс-служба «Мосавтодора», в настоящее время объект, расположенный на 0,3 км региональной автодороги «Черкизово – Пески – Рождественка», используется только для передвижения пешеходов.

Как пояснил начальник Службы искусственных сооружений ГБУ МО «Мосавтодор» Александр Александров, резкое снижение температуры воздуха до аномально низких значений и сдвиг ледяной массы в Москве-реке привели к критичному увеличению нагрузок на конструкцию мостового перехода.

«Для обеспечения безопасности, а также во избежание образования дефектов проезд по мосту временно прекращен», – добавил он и отметил, что автомобильное движение будет восстановлено при установлении температуры в рамках климатической нормы».

В пресс-службе «Мосавтодора» также уточнили, что в связи с замерзанием Оки временно прекращена работа паромных переправ в с. Ловцы, с. Дединово и пос. Белоомут в Луховицком районе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.17

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