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Публикации за 09.01.17

Дело о страшной смертельной врачебной ошибке дошло до суда

Дело о страшной смертельной врачебной ошибке дошло до суда

В Подмосковье направлено в суд уголовное дело против врача анестезиолога-реаниматолога, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности беременной пациентке. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 января 2015 года в Шатурской центральной районной больнице. Обвиняемого, 53-летнего врача анестезиолога-реаниматолога, вызвали акушеры родильного отделения для проведения наркоза роженице, которая готовилась к операции кесарева сечения.

Согласно выводам следствия, врач ненадлежащим образом установил потерпевшей инкубационную трубку для искусственной вентиляции легких, что привело в итоге к смерти пациентки.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Москва, Мария Вяткина

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