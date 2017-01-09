Москва на сутки превратится в Silent Hill / МЧС предупреждает о сильном тумане в столичном регионе

Публикации за 09.01.17

В Москве и Подмосковье в ближайшие сутки ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Туман может продержаться в столичном регионе до 11:00 вторника, 10 декабря. В таких погодных условиях с ухудшением видимости возможно затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

В целях безопасности МЧС советует водителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впередиидущих транспортных средств, включать габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. При этом «дальний свет» включать автомобилистам в таких погодных условиях категорически запрещается, так как в этом случае перед машиной возникает плотный световой занавес, который препятствует видимости и отражает свет фар, ослепляя тем самым водителя.

Пешеходам МЧС советует «обозначить себя» светоотражающими элементами, иначе водители просто не смогут их увидеть.

Туман нависнет над столицей в результате резкого потепления. Завтра, 10 января, как прогнозируют синоптики, аномальный холод покинет столичный регион. К пятнице, 13 января, дневная температура в столичном регионе составит примерно минус три градуса.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.17

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