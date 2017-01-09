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Публикации за 09.01.17

В посольстве США в Москве произошел потоп: выдача виз временно приостановлена

В посольстве США в Москве произошел потоп: выдача виз временно приостановлена

В Москве в консульском отделе посольства США произошел потоп. Как сообщается на официальном сайте американского диппредставительства, в связи с этим инцидентом выдача виз временно приостановлена.

«Консульский отдел посольства США в Москве из-за затопления в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.

Как уточняет «Интерфакс», консульский отдел посольства должен возобновить свою работу уже завтра, в 8:30 утра.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.17

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