Поселок Сельхозтехника в подмосковном Подольске остался без воды

Публикации за 10.01.17

Жители поселка Сельхозтехника в подмосковном Подольске остались без централизованного водоснабжения на неопределенный срок. Судебные приставы опечатали частную скважину, откуда вода поступала в муниципальные дома и частный сектор.

Как говорят местные жители, в понедельник, 9 января, воды не было целый день, ее подвозили только в цистернах. Утром 10-го января воду все-таки подали в краны, но, по информации управляющей компании, временно: воды не будет, как минимум, до 17-го января, передает телеканал «360».

По данным портала «В Подольске», приставы отключили и опечатали скважину из-за плохого качества воды. Как ожидалось, сегодня МУП «Водоканал» должен был начать подводить новые трубы, но как долго продлятся работы неизвестно. Водоснабжение отсутствует в десяти домах.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.01.17

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