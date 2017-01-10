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Публикации за 10.01.17

Крещенских морозов в Москве не будет

Крещенских морозов в Москве не будет

В Москве не будет Крещенских морозов: температура в 20-х числах января сохранится в пределах климатической нормы. Об этом сегодня сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, на Крещение в Москве ожидается около минус 10-15 градусов, передает «Интерфакс».

В старый новый год (14 января) метеорологи прогнозируют еще более теплую погоду – около минус 3-6, что выше климатической нормы на 5-6 градусов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

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