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Публикации за 10.01.17

Российские ученые создали метаматериал для производства боевых машин-«невидимок»

Российские ученые создали метаматериал для производства боевых машин-«невидимок»

Российским ученым Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно со специалистами из Университета Крита (Греция) удалось создать инновационный несуществующий в природе метаматериал, с помощью которого можно начать производство боевых машин-«невидимок».

Как отметил руководитель проекта, доцент лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Алексей Башарин, созданный метаматериал является уникальным и представляет собой небольшую плоскую решетку, так называемых метамолекул, вырезанных лазерной резкой из цельного куска обычной стали.

По его словам, на основе этого открытия можно создать сверхчувствительные сенсоры, основу нового поколения датчиков взрывчатых и запрещенных веществ, передает РИА «Новости».

Соданный метаматериал также может служить перенастраиваемым экраном для СТЕЛС-технологий – комплекса способов снижения радиолокационной заметности боевых машин в радио, инфракрасном и других областях спектра.

Метаматериалы – несуществующие в природе объекты, которые за счет неоднородности их структуры позволяют менять направление и свойства электромагнитных волн и управлять свойствами света.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

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