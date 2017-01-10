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Публикации за 10.01.17

Роспотребнадзор сообщил о завершении простудной эпидемии в Москве

Роспотребнадзор сообщил о завершении простудной эпидемии в Москве

В Москве стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю со 2 по 8 января в сравнении с предыдущей число простудившихся уменьшилось на 51,5%, а уровень заболеваемости упал ниже эпидемического порога, в том числе по совокупному населению – на 9,9 %.

Между тем, как отметили в ведомстве, в городе продолжают проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. Основной мерой в образовательных организациях города по-прежнему является недопущение к обучению детей с признаками острого инфекционного заболевания.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.17

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