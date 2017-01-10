NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.17

Суд арестовал фигурантов дела о «праздничной» стрельбе в центре Москвы

Суд арестовал фигурантов дела о «праздничной» стрельбе в центре Москвы

Сегодня Тверской суд Москвы принял решение арестовать фигурантов дела о стрельбе из автомата в центре столицы Ислама Муртазалиева и Омара Омарова, которые обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Оба заключены под стражу до 6 марта.

Мужчины были задержаны 6 января после появления в Сети видеоролика, из которого следует, что 28-летний уроженец Калмыкии Омаров произвел несколько выстрелов из автомата, а житель Дагестана Муртазалиев снимал это на камеру.

Сегодня в ходе заседания суд согласился с доводами следствия, что оба мужчины могут скрыться от правоохранительных органов и продолжить заниматься преступной деятельностью. У обоих нет подтвержденного места жительства на территории Москвы и нет законных источников дохода, передает РАПСИ.

В ходе судебного заседания также выяснилось, что Муртазалиев был судим и приговорен к 2,5 годам условно. Однако за какое именно преступление, не уточняется.

Омаров со своей стороны заявил, что не собирается скрываться от следствия и не является преступником. При этом он упомянул о наличии родственников в Москве, где он может пребывать.

По словам второго защитника Омарова, автомат, из которого был произведён выстрел, является муляжом. На вопрос журналистов о признании вины, обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном.

Из материалов дела следует, что автомат, из которого были произведены выстрелы, относится к списанному заводскому огнестрельному оружию, предназначенному для образовательных и коллекционных целей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.01.17

Станет ли Киев столицей Западного федерального округа России? Прогноз экспертов. / В Подмосковье лифт раздавил электромеханика. / Биржевой курс доллара пытается закрепиться выше 60 рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter