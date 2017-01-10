Суд арестовал фигурантов дела о «праздничной» стрельбе в центре Москвы

Публикации за 10.01.17

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Сегодня Тверской суд Москвы принял решение арестовать фигурантов дела о стрельбе из автомата в центре столицы Ислама Муртазалиева и Омара Омарова, которые обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Оба заключены под стражу до 6 марта.

Мужчины были задержаны 6 января после появления в Сети видеоролика, из которого следует, что 28-летний уроженец Калмыкии Омаров произвел несколько выстрелов из автомата, а житель Дагестана Муртазалиев снимал это на камеру.

Сегодня в ходе заседания суд согласился с доводами следствия, что оба мужчины могут скрыться от правоохранительных органов и продолжить заниматься преступной деятельностью. У обоих нет подтвержденного места жительства на территории Москвы и нет законных источников дохода, передает РАПСИ.

В ходе судебного заседания также выяснилось, что Муртазалиев был судим и приговорен к 2,5 годам условно. Однако за какое именно преступление, не уточняется.

Омаров со своей стороны заявил, что не собирается скрываться от следствия и не является преступником. При этом он упомянул о наличии родственников в Москве, где он может пребывать.

По словам второго защитника Омарова, автомат, из которого был произведён выстрел, является муляжом. На вопрос журналистов о признании вины, обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном.

Из материалов дела следует, что автомат, из которого были произведены выстрелы, относится к списанному заводскому огнестрельному оружию, предназначенному для образовательных и коллекционных целей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.01.17

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