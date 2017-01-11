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Москва

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Публикации за 11.01.17

В московских аэропортах отменено почти 40 рейсов

В московских аэропортах отменено почти 40 рейсов

В московских аэропортах вновь отмечен сбой в расписании – в общей сложности задержано и отменено более 50 рейсов. Больше всего не повезло пассажирам «Шереметьево», где отмены 25 рейсов и еще 5 задерживаются, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В «Домодедово» откладываются 14 рейсов и 13 – отменены. Вылеты во «Внуково» осуществляются по расписанию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.17

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