Смартфоны оккупировали московские семьи / … за три года потребление мобильного интернета увеличилось в 5 раз

Публикации за 11.01.17

С 2013 года в Москве в пять раз увеличился трафик потребления мобильного интернета. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты исследования аналитического подразделения столичного департамента информационных технологий.

Изучив, насколько часто городские семьи пользуются смартфонами, эксперты пришли к выводу, что если 3 года назад на одну московскую семью (по статистике – 3 человека) приходилось в месяц не более одного гигабайта мобильного интернета, а сегодня трафик превысил пять гигабайт в месяц.

Чаще всего, как показывает исследование, пользовательская активность направлена на общение, покупки и посещение полезных порталов или сайтов по интересам, а 33% горожан когда-либо покупали товары через интернет с помощью смартфона, передает официальный портал столичного правительства.

«Основная причина роста популярности у потребителей смартфонов и мобильного интернета состоит в том, что цены на них продолжают снижаться. Сейчас уже примерно 70 процентов всех продаж телефонов в Москве приходится на смартфоны. А мобильный интернет обходится москвичам в восемь раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка», – прокомментировал ситуацию генеральный директор ГБУ «Информационный город» Алексей Чукарин.

Согласно данным департамента, с начала 2016 года средняя стоимость смартфона в Москве снизилась на 10 процентов. При этом сейчас стали популярны двухсимочные телефоны, поэтому в каждой семье, есть минимум два смартфона и шесть активных сим-карт.

Москва, Мария Вяткина

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