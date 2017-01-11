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Публикации за 11.01.17

Роспотребнадзор изъял 545 тысяч литров опасной спиртосодержащей жидкости

Роспотребнадзор изъял 545 тысяч литров опасной спиртосодержащей жидкости

В ходе масштабной всероссийской проверки, организованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, было изъято 545 тысяч литров «спиртосодержащей непищевой продукции», которую нелегально продавали в ряде регионов. Об этом сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, с 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года территориальными органами Роспотребнадзора было проверено 22,5 тысячи объектов, в том числе предприятий, реализующих алкоголь. Больше всего запрещенной к продаже продукции было выявлено в Воронежской, Свердловской, Амурской областях, а также Пермском, Красноярском и Камчатскому краях, Санкт-Петербурге и Хакасии.

Напомним, масштабные проверки, в России были организованы после массового отравления людей в Иркутской области средством для ванн «Боярышник», содержащим метиловый спирт, смертельный для человека даже в небольших количествах. ЧП произошло 17 декабря, известно, что в результате всего пострадало 123 человека, 78 – скончались.

По данному факту СКР заведено уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц. Сегодня информация о том, что начальник отдела полиции УМВД по Иркутску Денис Черемисин также подозревается в халатности, которая привела к массовому отравлению. По версии следствия, полицейский не организовал должным образом работу своих подчиненных, поэтому в одном из торговых павильонов на подведомственной отделу территории стала возможной продажа «Боярышника», которым и отравились люди.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.01.17

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