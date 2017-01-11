NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.01.17

Расслабляться рано: пик эпидемии гриппа и ОРВИ еще не пройден

Расслабляться рано: пик эпидемии гриппа и ОРВИ еще не пройден

Эпидемия ОРВИ и гриппа в России не закончилась: после праздников нужно ожидать новой волны обращений граждан к врачам. По словам старшего научного сотрудника НИИ гриппа Игоря Никонорова, расслабляться пока рано – в действительности сейчас идет шестая неделя эпидемии.

«В связи с тем, что морозы пришлись на каникулярные дни, неделю отдыха, соответственно, обращаемость населения за медицинской помощью уменьшилась, статистически заболеваемость снизилась… Но сейчас люди выходят на работу, на учебу, соответственно, обращаемость за медицинской помощью начинает увеличиваться», – цитирует Никонорова РИА «Новости».

«Это не вторая волна, это продолжается эпидемия, которая началась в декабре, то есть текущая неделя – это шестая неделя эпидемии», – подчеркнул он.

Глава Минздрава Вероника Скворцова прогнозирует, что пик гриппа в России придется на середину января – февраль.

«Пик приходится на январь – начало февраля, поэтому мы сейчас находимся в пике, он не снижается, возможно, даже некое нарастание заболеваемости в течение второй половины января с переходом на февраль. Мы к этому исходно готовились», – сказала министр.

По словам Скворцовой, в этом году есть все основания полагать, что число сложных случаев с осложнениями и число летальных исходов будет существенно ниже, чем в предыдущие годы, так как в этом году рекордное количество жителей страны, почти 40%, сделали прививки.

Однако по данным НИИ гриппа, если анализ заболеваемости ОРВИ по результатам клинической диагностики в 59 городах России показал, что заболеваемость стала ниже её базовой линии на 25,8%, то заболеваемость гриппом превысила базовую линию на 21,1%.

С начала этого эпидсезона в России грипп унес жизни пяти человек, сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.01.17

Роспотребнадзор изъял 545 тысяч литров опасной спиртосодержащей жидкости. / Тихоокеанский гамбит. США переключаются с России на Китай, Япония забудет про Курилы. / Ученые нашли способ открыть тайны Вселенной.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter