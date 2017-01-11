Расслабляться рано: пик эпидемии гриппа и ОРВИ еще не пройден

Публикации за 11.01.17

Эпидемия ОРВИ и гриппа в России не закончилась: после праздников нужно ожидать новой волны обращений граждан к врачам. По словам старшего научного сотрудника НИИ гриппа Игоря Никонорова, расслабляться пока рано – в действительности сейчас идет шестая неделя эпидемии.

«В связи с тем, что морозы пришлись на каникулярные дни, неделю отдыха, соответственно, обращаемость населения за медицинской помощью уменьшилась, статистически заболеваемость снизилась… Но сейчас люди выходят на работу, на учебу, соответственно, обращаемость за медицинской помощью начинает увеличиваться», – цитирует Никонорова РИА «Новости».

«Это не вторая волна, это продолжается эпидемия, которая началась в декабре, то есть текущая неделя – это шестая неделя эпидемии», – подчеркнул он.

Глава Минздрава Вероника Скворцова прогнозирует, что пик гриппа в России придется на середину января – февраль.

«Пик приходится на январь – начало февраля, поэтому мы сейчас находимся в пике, он не снижается, возможно, даже некое нарастание заболеваемости в течение второй половины января с переходом на февраль. Мы к этому исходно готовились», – сказала министр.

По словам Скворцовой, в этом году есть все основания полагать, что число сложных случаев с осложнениями и число летальных исходов будет существенно ниже, чем в предыдущие годы, так как в этом году рекордное количество жителей страны, почти 40%, сделали прививки.

Однако по данным НИИ гриппа, если анализ заболеваемости ОРВИ по результатам клинической диагностики в 59 городах России показал, что заболеваемость стала ниже её базовой линии на 25,8%, то заболеваемость гриппом превысила базовую линию на 21,1%.

С начала этого эпидсезона в России грипп унес жизни пяти человек, сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.01.17

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