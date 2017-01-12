NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.01.17

В столичных аэропортах из-за снегопада отменено более 20 рейсов

В столичных аэропортах из-за снегопада отменено более 20 рейсов

В московских аэропортах из-за сильного снегопада отменено и задержано более 30 ресов. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в «Шереметьево» отменено 18 рейсов, 6 – задержано. В «Домодедово» – 5 отменено и 5 задержано.

Соответствующие изменения в расписании перелетов связаны с сильными снегопадами, обрушившимся на столичный регион.

По данным центра «Фобос», в Москве и Подмосковье сегодня ожидается потепление. Днем облачно, температура воздуха от минус 4 до минус 6 градусов, по области – минус 8. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, к вечеру порывистый.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.01.17

Минтруд подключился к обсуждению плана по повышению пенсионного возраста. / Водка подорожает до 220 рублей за бутылку. С 1 января вырос акциз на крепкий алкоголь. / Эксперты: Ту-154 не сбивали и не взрывали. Число возможных причин катастрофы сократилось.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter