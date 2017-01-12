В столичных аэропортах из-за снегопада отменено более 20 рейсов

Публикации за 12.01.17

В московских аэропортах из-за сильного снегопада отменено и задержано более 30 ресов. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в «Шереметьево» отменено 18 рейсов, 6 – задержано. В «Домодедово» – 5 отменено и 5 задержано.

Соответствующие изменения в расписании перелетов связаны с сильными снегопадами, обрушившимся на столичный регион.

По данным центра «Фобос», в Москве и Подмосковье сегодня ожидается потепление. Днем облачно, температура воздуха от минус 4 до минус 6 градусов, по области – минус 8. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, к вечеру порывистый.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.01.17

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