На Москву обрушится две волны сильных снегопадов

Публикации за 12.01.17

В Москве в ближайшие дни ожидается две волны сильных снегопадов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, столичные коммунальщики переведены на усиленный режим работы.

«По прогнозу синоптиков, в Москве ожидаются две волны снегопадов. Первая – с 15:00 12 января до 03:00 13 января, прирост снега составит от 3 до 6 см при температурах минус 3-6 градусов. Вторая волна продлится с 03:00 14 января до утра 16 января, выпадет от 14 до 21 см снега при температурах минус 1-3 градуса», – сказал заместитель мэра Москва, слова которого цитирует агентство «Москва».

Он также отметил, что всего к утру понедельника в городе местами выпадет от 17 до 27 см снега или более 60% январской нормы.

По словам Бирюкова, 42 000 рабочих и дворников, 11000 единиц специализированной дорожно-уборочной техники, включая самосвалы, выйдут на работу в 23:00 12 января, в 5:00 13 января, в 9:00 и 21:00 14 января.

В таких погодных условиях коммунальщики также просят автомобилистов не мешать проходам колонн снегоуборочной техники.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.01.17

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