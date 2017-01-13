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Публикации за 13.01.17

В Москве из приемной семьи «опека» забрала 12 детей

В Москве из приемной семьи «опека» забрала 12 детей

В Москве органы опеки и попечительства изъяли из приемной семьи 12 детей, которые, по предварительным данным, инфицированы ВИЧ. Об этом сообщила в пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место», – цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы.

Сообщается, что изъяты не кровные, а приемные дети. При этом один родной ребенок оставлен в семье.

Других подробностей об этой семье и источнике инфицирования детей ВИЧ не приводится.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.01.17

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