«Русский мерс»: в Подмосковье готовится строительство завода Mercedes-Benz

Публикации за 13.01.17

Знаменитая корпорация Daimler в 2018 году начнет строить в Московской области завод по производству легковых машин Mercedes-Benz. Об этом сегодня сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Межведомственная комиссия в конце прошлого года приняла положительное решение, поэтому в ближайшее время этот формальный момент, связанный с подписанием, будет реализован», – сказал он, отвечая на вопрос относительно локализации легковых машин компании Mercedes-Benz в РФ.

По словам Мантурова, после проведения всех необходимых проектных работ, начиная со следующего года, компания начнет строить предприятие в Московской области.

«Выход на производство самих автомобилей – традиционно это занимает примерно три года», – уточнил министр.

Как отмечает «Интерфакс», Daimler может вложить не менее 300 млн евро в строительство завода премиальных внедорожников в Подмосковье.

«Могу только примерные параметры – объём в год 25-30 тысяч автомобилей. Это премиальный сегмент, за исключением S-class, то есть премиальные внедорожники. С точки зрения сроков – думаю, что до конца года мы должны подписать СПИК, вопрос готовности. Практически все основные параметры согласовали», – говорил ранее министр.

Ранее сообщалось, что Daimler планирует построить завод в подмосковном Солнечногорском районе в 2019 году.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.01.17

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