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Публикации за 13.01.17

В приемной семье, откуда изъяты дети, зафиксирован факт побоев ребенка

В приемной семье, откуда изъяты дети, зафиксирован факт побоев ребенка

Стали известны новые подробности относительно изъятия детей из приемной семьи в Москве. Как оказалось, первоначально был зафиксирован факт жестокого обращения с ребенком, у которого были нашли синяки, образовавшиеся предположительно в результате побоев. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщила заместитель департамента соцзащиты Татьяна Барсукова, после завершения проверки будут приняты соответствующие решения, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось об изъятии 12 детей из многодетной семьи. По предварительным данным, у всех них был выявлен ВИЧ. Позже в департаменте труда и социальной защиты Москвы сообщили, что из числа изъятых детей восемь ВИЧ-инфицированных находятся в больнице, двое – в социальной организации. Кроме того двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома.

В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка РИА «Новости» пояснили, что 8 детей в семье находятся под опекой, 4 – усыновленные, один – кровный.

В департаменте соцзащиты уточнили, что сейчас все дети на время расследования находятся в безопасности, «им ничего не угрожает, это временное явление».

При этом Барсукова добавила, что никто не будет отнимать детей. «Нет никакого вынужденного изъятия, еще раз говорю, это только на время выяснения обстоятельств», – отметила она.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.01.17

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