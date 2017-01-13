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Публикации за 13.01.17

Экс-солистка группы «Лицей» погибла в ванной

Экс-солистка группы «Лицей» погибла в ванной

Бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова скончалась у себя дома во Владивостоке. Об этом сообщил известный поп-исполнитель Прохор Шаляпин в инстаграмме.

«Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды», – отметил певец. В комментарии порталу Шаляпин добавил, что причиной смерти Роштаковой стал несчастный случай.

«Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце», – сообщил певец.

По словам Шаляпина, Роштакова умерла через несколько часов после телефонного разговора с ним, она поделилась планами переехать в Москву.

Владивосток – Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток – Москва. Другие новости 13.01.17

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