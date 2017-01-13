Автолюбитель получил счет на 3,3 млн рублей за парковку в «Шереметьево»

Публикации за 13.01.17

В результате сбоя в считывающем устройстве на парковке в столичном аэропорту «Шереметьево» автолюбитель получил счет более чем на три миллиона рублей за стоянку длительностью 45 минут. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, по факту мужчина заплатил всего лишь 200 рублей.

В администрации аэропорта отметили, поломка оборудования была вызвана неблагоприятными погодными условиями: устройство сломалось из-за осадков, влажности и перепадов температур. Неисправность к настоящему времени ликвидирована, передает РИА «Новости».

«Для профилактики такого рода событий уже в этом году будет произведена замена оборудования на более современное и надежное, что позволит снизить время оплаты, открытия шлагбаумов и выезда автомобилей клиентов», – пообещали в «Шереметьево».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что автовладелец, заехавший в «Шереметьево» на 45 минут, при попытке оплатить парковку получил из автомата счет на 3 379 800 рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.01.17

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