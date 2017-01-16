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Москва

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Публикации за 16.01.17

В Москве снегопады снова скорректировали работу аэропортов / … отменено и задержано более 60 рейсов

В Москве снегопады снова скорректировали работу аэропортов … отменено и задержано более 60 рейсов

В Москве из-за снегопадов отменено и задержано почти 60 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в «Шереметьево» отменено 25 рейсов, 10 – задержано. В «Домодедово» – 6 отменено и 19 задержано. Во «Внуково» отменен один рейс.

Такие изменения в работе столичных аэропортов стали следствием сильных снегопадов, которые обрушились на московский регион в выходные.

За минувшие сутки в Москве выпало шесть миллиметров осадков, передает РИА «Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос». В целом высота снежного покрова в столице достигла отметки 31 сантиметр.

Сегодня, согласно прогнозу метеорологов, в Москве и области облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице от –1 до -3 градусов, по области от 0 до -5.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру составит 755 мм рт. ст.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.01.17

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