На Курском направлении МЖД произошел крупный сбой в движении электричек

Публикации за 16.01.17

Сегодня утром на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел крупный сбой в движении электричек. Как сообщила пресс-служба столичной магистрали, отставание электропоездов от расписания составило до одного часа.

«Сегодня с 7:16 до 9:32 в связи с неисправностью контактной сети на первом главном пути перегона Царицыно – Красный Строитель Курского направления Московской железной дороги было затруднено движение пригородных поездов, следующих из Москвы в сторону области. Отклонения составляли от 10 до 60 минут», – говорится в сообщении МЖД.

В настоящее время восстановительные работы завершены, однако несколько пригородных поездов, которые выполняют рейсы из Москвы, двигаются по маршруту с увеличенным интервалом.

Возможны задержки при отправлении этих поездов в обратные рейсы в сторону Москвы, предупредили в МЖД.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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