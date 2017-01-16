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Публикации за 16.01.17

СМИ: Артур Чилингаров сдаёт мандат депутата Госдумы

СМИ: Артур Чилингаров сдаёт мандат депутата Госдумы

В ближайшее время депутат Госдумы от «Единой России» Артур Чилингаров покинет нижнюю палату российского парламента. Он принял решение уходить из-за личных обстоятельств, в том числе в силу возраста: в этом году известному исследователю Арктики исполнится 78 лет, передает телеканал со ссылкой на источники в Госдуме.

Сам Чилингаров, комментируя эту информацию, сказал, что решения пока нет, но косвенно подтвердил свое намерение. «Есть определенная процедура. Идет документ, ищут, кто следующий по списку [получит мандат]. В общем, это целая процедура», —сказал он.

Сообщается, что место Чилингарова может занять соратник Сергея Чемезова Сергей Сокол, который в последнее время возглавлял совет директоров корпорации «Оборонпром», которая входит в состав «Ростеха».

Чилингаров станет третьим депутатов Госдумы, который досрочно сложит свои полномочия. В октябре прошлого года сложил свой мандат генеральный конструктор «НПО «СПЛАВ» Николай Макаровец. Он объяснял это решение тем, что сделал выбор в пользу своей прежней работы. Его место занял депутат брянской облдумы Валентин Суббот.

В ноябре Думу покинул один из богатейших депутатов Александр Скоробогатько, занимавший четвертое место в рейтинге народных избранников с наивысшими доходами. Журнал Forbes оценивал его состояние в $2,3 млрд (40-е место в рейтинге миллиардеров). На его место пришла сопредседатель краснодарского ОНФ Светлана Бессараб.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.01.17

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