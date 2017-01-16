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Публикации за 16.01.17

Московская транспортная прокуратура заинтересовалась массовой отменой авиарейсов

Московская транспортная прокуратура заинтересовалась массовой отменой авиарейсов

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров (потребителей) в связи с задержками и отменами авиарейсов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Сегодня, 16 января 2017 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошли многочисленные задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в пресс-релизе.

Как сообщал «Новый День», утром в столичных аэропортах было задержано и отменено более 60 авиарейсов.

На прошлой неделе стало известно о результатах проверки по факту отмены с 5 по 7 декабря 2016 года 128 рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в столичном аэропорту «Шереметьево». «Установлено, что вышеуказанные рейсы отменены в соответствии с п. 76 федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» по метеорологическим условиям, в том числе в аэропортах назначения», – говорилось в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура также проверила соблюдения прав пассажиров в связи с задержками и отменами рейсов с 29 по 31 октября 2016 года. В этот период, по данным ведомства, «Аэрофлот» задержал 3 рейса более чем на 2 часа.

«В связи с выявленными нарушениями в отношении ПАО «Аэрофлот» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Материалы административного дела направлены в мировой суд судебного участка № 416 Москвы для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.17

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