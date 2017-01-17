Предпочитаем деликатесы. Кремль ответил на заявление о поедании русскими снега

Публикации за 17.01.17

Кремль отреагировал на слова советника нового президента США Энтони Скарамуччи о бессмысленности антироссийских санкций, поскольку «русские способны есть снег, чтобы выжить». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, жители России все же предпочитают отечественные деликатесы, которых благодаря санкциям становится все больше.

«Что касается таких метафор (о снеге), то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля также обратил внимание, что российская сторона уже неоднократно указывала на то, что санкции во многом имеют обратный эффект и для страны, в отношении которой они были введены, и тех государств, которое их ввели.

Напомним, днем ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью западным изданиям заявил о том, что готов предложить Москве «хорошую сделку», которая подразумевает снятие санкций в обмен на заключение двустороннего соглашения о сокращении ядерного вооружения.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя это предложение, сказал, что Москва не планирует вести диалог об отмене антироссийских санкций. «Санкции – это не предмет для диалога. Не мы их вводили, не нам их и отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами», – сказал российский дипломат.

Он также подчеркнул, что Москва открыта для обсуждения любых идей в сфере разоружения, но «обсуждение идей не равнозначно изменению позиций».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.01.17

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