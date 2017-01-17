Без восторгов. Лавров сообщил об ожиданиях Москвы от администрации Трампа

Публикации за 17.01.17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что с уходом администрации президента США Барака Обамы, взаимодействие Москвы и Вашингтона будет более эффективным. При этом глава МИДа выразил надежду, что Дональд Трамп и его команда не будут использовать двойные стандарты в своей политике.

Лавров заявил, что Москва без опасений, но и без восторгов ждет прихода новой администрации американского Белого Дома. Он подчеркнул, что Россия готова строить взаимоотношения с США, ЕС и НАТО, но «без импорта ценностей», тем более что «эти ценности себя уже достаточно серьезно дискредитировали», передает RT.

В ходе пресс-конференции Лавров также обратил внимание на то, что уходящая администрация придерживалась ровно противоположной политики.

«Ни для кого не секрет, что американские власти использовали ИГИЛ и другие группировки для достижения собственных интересов в регионе», – напомнил Лавров и добавил, что американцы и их союзники стремились использовать боевиков для ослабления правительства Сирии и свержения президента арабской республики Башара Асада.

Лавров также еще раз опроверг все обвинения в участии России в кибератаках, которым в последнее время подверглись западные страны.

«Что касается кибербезопасности и обвинений – я думал, что в Германии и других странах действует презумпция невиновности. Мы видели попытки доказательств, которые высосаны из пальца, от которых открещиваются уже и англичане, и их коллеги в США, которые пытались наделать гадостей новой администрации. Могу перечислять долго. У нас все телевизионные ток-шоу заполнены возмущённым обсуждением этих грубейших провокаций, которые просто дискредитируют Европу и ту часть Америки, которая в это вовлечена», – подчеркнул Лавров.

Москва, Мария Вяткина

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