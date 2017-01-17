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Публикации за 17.01.17

Без восторгов. Лавров сообщил об ожиданиях Москвы от администрации Трампа

Без восторгов. Лавров сообщил об ожиданиях Москвы от администрации Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что с уходом администрации президента США Барака Обамы, взаимодействие Москвы и Вашингтона будет более эффективным. При этом глава МИДа выразил надежду, что Дональд Трамп и его команда не будут использовать двойные стандарты в своей политике.

Лавров заявил, что Москва без опасений, но и без восторгов ждет прихода новой администрации американского Белого Дома. Он подчеркнул, что Россия готова строить взаимоотношения с США, ЕС и НАТО, но «без импорта ценностей», тем более что «эти ценности себя уже достаточно серьезно дискредитировали», передает RT.

В ходе пресс-конференции Лавров также обратил внимание на то, что уходящая администрация придерживалась ровно противоположной политики.

«Ни для кого не секрет, что американские власти использовали ИГИЛ и другие группировки для достижения собственных интересов в регионе», – напомнил Лавров и добавил, что американцы и их союзники стремились использовать боевиков для ослабления правительства Сирии и свержения президента арабской республики Башара Асада.

Лавров также еще раз опроверг все обвинения в участии России в кибератаках, которым в последнее время подверглись западные страны.

«Что касается кибербезопасности и обвинений – я думал, что в Германии и других странах действует презумпция невиновности. Мы видели попытки доказательств, которые высосаны из пальца, от которых открещиваются уже и англичане, и их коллеги в США, которые пытались наделать гадостей новой администрации. Могу перечислять долго. У нас все телевизионные ток-шоу заполнены возмущённым обсуждением этих грубейших провокаций, которые просто дискредитируют Европу и ту часть Америки, которая в это вовлечена», – подчеркнул Лавров.

Москва, Мария Вяткина

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