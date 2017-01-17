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Публикации за 17.01.17

Дожить до весны: зима в Москве продолжит радовать оттепелями

Дожить до весны: зима в Москве продолжит радовать оттепелями

Ранней весны в Москве не будет: настоящее тепло придет в столичный регион не ранее апреля, а до этого времени морозы и оттепели продолжат сменять друг друга. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на Крещение стоит ожидать понижения температуры воздуха до «комфортных» минус 10 градусов.

«Мы прогнозируем небольшое понижение температуры, дальше температурный фон будет около нормы. В течение третьей декады января и в течение февраля прогнозируется чередование холодной и теплой погоды, частые оттепели и температурный фон ниже минус 20 градусов. Погода будет колебаться, это надежный прогноз», – сказал Вильфанд, слова которого цитирует РИАМО.

Глава Гидрометцентра также отметил, весну синоптики ждут не скоро. «Максимальные сугробы в России фиксируются 10-11 марта, а окончательный среднесуточный переход происходит через ноль только в районе 25 марта. То есть по-настоящему теплая погода – в 10-15 градусов – в Москве ожидается только во второй половине апреля», – отметил Вильфанд.

Москва, Светлана Антонова

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