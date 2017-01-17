«Хуже, чем проститутки». Путин оценил заказчиков «доклада» о российским компромате на Трампа

Публикации за 17.01.17

Заказчики доклада о якобы наличии у России «компромата» против избранного президента США Дональда Трампа – «хуже, чем проститутки», у них нет никаких моральных ограничений. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Москве. По его словам, такое «расследование» является очередной бредовой фальшивкой.

По словам главы государства, Россия «постоянно имеет дело с такими людьми» имея в виду оппонентов на Западе. Однако тот факт, что эти методы используются против избранного американского президента, Путин назвал уникальной ситуацией.

«Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе и в США. Но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует», – добавил Путин, передает Life.ru.

Президент подчеркнул, что «эти вбросы – это очевидная фальшивка».

«Трамп, когда приезжал в Москву <…> несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях – он просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет! Это просто полный бред», – сказал глава государства, слова которого цитирует РИА «Новости».

Также российский лидер добавил, что рассчитывает на восстановление отношений Москвы и Вашингтона, несмотря на «раздуваемые вокруг Трампа скандалы», уточняет «Газета.Ru».

Как сообщалось ранее, анонимный документ, рассказывающий о том, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Позже стало известно имя составителя доклада – им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

В Кремле сразу отреагировали на этот «доклад» заявлением, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что эти сообщения о компромате – «абсолютная утка».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.01.17

Дожить до весны: зима в Москве продолжит радовать оттепелями. / Минздрав: «скорым» никого таранить не разрешат. / Центр Москвы опять превратится в большую стройку: Собянин анонсировал план реконструкции 80 улиц. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»