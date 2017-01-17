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Публикации за 17.01.17

Эпидемия гриппа и ОРВИ зафиксирована в 52 регионах

Эпидемия гриппа и ОРВИ зафиксирована в 52 регионах

В России отмечается широкое распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, эпидемиологический порог превышен в 52 регионах России, в том числе в Московской области.

В Подмосковье с 7 по 13 января зарегистрировано 50 944 случаев заболевания ОРВИ, причем больше половины заболевших (55%) – дети до 14 лет, и 77 случаев заболевания гриппом. Больше всего болеют дети старше 15 лет – в этой возрастной группе эпидпорог превышен почти на 20%, а в целом по совокупному населению – на 8,1%.

Наиболее напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в рабочем поселке Серебрянные пруды, городском округе Лыткарино, а также Истринском, Наро-Фоминском и Коломенском районах.

Исследование анализов 658 заболевших показали, что большинство пациентов болеет так называемым гонконгским гриппом (88,8%). Он наиболее опасен для детей до 3 лет и пожилых людей старше 60 лет, а также для беременных, больных сахарным диабетом и соблюдающих строгую диету. Выздоровление наступает примерно через 10 дней после начала болезни.

Роспотребнадзор советует избегать переохлаждений, использовать медицинскую маску в местах скопления людей и регулярно мыть руки. При первых признаках простуды нужно немедленно вызывать врача и не заниматься самолечением.

С учетом уровня заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников в ряде регионов полностью закрыты 901 школа, 39 школ-интернатов, 15 детских садов, а также частично закрыты 106 классов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.01.17

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