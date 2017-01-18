В Москве появились инновационные светофоры

Публикации за 18.01.17

В Москве начался эксперимент по инновационной подсветке светофоров: угловые опоры, на которых они установлены, тоже будут загораться соответствующими цветами.

«Дополнительная подсветка светофора привлечёт внимание водителей и пешеходов и повысит безопасность дорожного движения. Такое световое решение – эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения», – прокомментировал нововведение руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев, слова которого цитирует официальный портал правительства Москвы.

Глава ЦОДД также добавил, что новая система поможет снизить количество ДТП. Такая подсветка светофоров уже позитивно проявила себя в США, Австралии, странах Европы и Ближнего Востока, где количество ДТП на перекрестках снизилось в среднем на 40%.

В настоящий момент экспериментальная подсветка светофоров установлена на 5 переходах – на Ленинградском проспекте, 12, на Профсоюзной, 42 и Новослободской, 52, а также в Зеленограде на Центральном и Московском проспектах.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.01.17

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