Почти 2 млн жителей России приняли участие в крещенских купаниях

Публикации за 19.01.17

В России обряд омовения в православный праздник Крещение Господне совершило более 1,8 млн человек. Из них в Москве – почти 89 тысяч человек. Эти цифры будут и дальше расти, так как обряд будет проходить в течение всего сегодняшнего дня.

Всего в стране оборудовано почти 4000 мест для купания, а для обеспечения безопасности задействовано более 42,4 тысяч сотрудников спецслужб, передает «Интерфакс».

В столице на праздничные купания пришло 134 780 человек, из них искупалось без малого 89 тысяч, уточняет агентство «Москва» со ссылкой на МЧС.

Для проведения обряда в городе были подготовлены 59 мест купания, в которых оборудована 61 майна (прорубь) и 10 купелей, которые были оснащены специальными подходами с настилами на лед для безопасного спуска в воду, был развернут 121 пункт обогрева и пункты горячего питания.

Крещение Господне – христианский праздник в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Накануне празднования необходимо соблюдать строгий пост. Важным событием Крещения является водосвятие. На реке или на озере, во льду заранее вырубается крестообразная полынья, называемая Иорданью. С наступлением полночи священники освящают воду в полынье, и верующие совершают омовение. Купание на Крещение – это символическое очищение от грехов, духовное перерождение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.01.17

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