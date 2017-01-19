В Москве вышел в рейс первый отечественный электробус

Публикации за 19.01.17

В Москве начались испытания первого российского электробуса ЛиАЗ-6274. Как сообщил главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев, если все тесты будут успешно пройдены, этот вид транспорта будет массово использоваться для перевозки пассажиров.

«Мы максимально ответственно относимся к оценке работоспособности данной модели. Ее испытания будут проходить в течение шести месяцев при различных погодных условиях и с разной нагрузкой»», – цитирует Хмелева пресс-служба «Мосгортранса». Электробус – современный, экологичный и высокомобильный вид наземного городского пассажирского транспорта. ЛиАЗ-6274 разработан на базе современного низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, полностью приспособленного для проезда маломобильных граждан. Он оборудован 20 сидячими местами, всего вмещает до 86 человек. Максимальная скорость движения ‒ 80 км/ч. Главной его особенностью является то, что его аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.01.17

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