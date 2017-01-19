В Москве девушка потеряла сознание после крещенского купания

Публикации за 19.01.17

В Москве после крещенского купания девушка потеряла сознание. Как сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ЧП произошло на Химкинском водохранилище.

«В ходе крещенских купаний в акватории Химкинского водохранилища одна из купавшихся девушек при выходе из проруби потеряла сознание. Спасателями пострадавшая была доставлена к дежурившей бригаде медиков, где ей была оказана необходимая помощь», – цитируют РИА «Новости» представителя пресс-службы департамента.

По предварительным данным девушка потеряла сознание в результате переохлаждения.

Напомним, сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне. В Москве к 6 часам утра на праздничные купания пришло уже 134 780 человек, из которых искупалось без малого 89 тысяч. Сейчас СМИ сообщают уже 93 тысячах искупавшихся.

Крещение Господне – христианский праздник в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Накануне празднования необходимо соблюдать строгий пост. Важным событием Крещения является водосвятие. На реке или на озере, во льду заранее вырубается крестообразная полынья, называемая Иорданью. С наступлением полночи священники освящают воду в полынье, и верующие совершают омовение. Купание на Крещение – это символическое очищение от грехов, духовное перерождение.

Москва, Мария Вяткина

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