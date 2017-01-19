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Публикации за 19.01.17

МЧС: На Москву и Подмосковье надвигается сильная метель

МЧС: На Москву и Подмосковье надвигается сильная метель

МЧС предупреждает жителей московского региона об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Как сообщила пресс-служба ведомства, сегодня со второй половины дня до утра 20 января ожидается снегопад с метелью и сильным ветром до 20 метров в секунду.

МЧС предупреждает о возможных повреждениях линий электропередач, повале деревьев, а также заторах на дорогах. В связи с ухудшением видимости возможно увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках и увеличение количества случаев травматизма населения.

Ведомство советует по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и быть осторожнее на дорогах, а также закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.01.17

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