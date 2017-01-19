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Москва

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Публикации за 19.01.17

В начале следующей недели в Москве аномально потеплеет

В начале следующей недели в Москве аномально потеплеет

В начале следующей недели в Москве вновь возможна аномальная оттепель с плюсовыми температурами. Как говорится в прогнозе Гидрометцентра, в понедельник ожидается небольшой снег, и если ночами будет подмораживать до -7…-2 градусов, то днем воздух будет прогреваться до плюсовых отметок.

В ближайшие сутки, согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе будет ветреная погода. В пятницу, 20 января, ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель, в отдельных районах гололед. Ветер западный и северо-западный, местами с порывами 20 метров секунду. Ночью и днем в столице прогнозируется -3…-1 градуса, по области -6…-1.

В субботу, 21 января местами вновь возможен небольшой снег, метель с порывистым ветром. Ночью в Москве до минус 10 градусов, днем в Москве -5...-3 градусов, по области -8…-3.

В воскресенье, 22 января, ожидаются похожие погодные условия, а в начале следующей недели – потепление.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.17

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