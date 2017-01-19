Максим Орешкин: Отмена санкций не повлияет на курс рубля

Публикации за 19.01.17

Отмена западных антироссийских санкций в данный момент не может повлечь кардинальное изменение курса рубля, но может послужить основой для долгосрочного роста экономики РФ. Об этом заявил сегодня министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, сейчас главная задача российской экономики – снизить зависимость курса от цен на нефть, о чем, кстати, власти твердят, как минимум, последние лет десять.

По словам Орешкина, отмена санкций повлечет за собой приток средств в российскую экономику и станет хорошей основой для долгосрочного роста отечественной экономики, но серьезных изменений относительно курса рубля после этого ждать не приходится, передает РИА «Новости».

Орешкин обратил внимание, что в течение последних двух лет в России наблюдается большой приток средств на рынок государственных облигаций, которые являются одним из лучших инструментов на глобальном рынке.

Но проблема заключается в том, что в России гибкий плавающий курс национальной валюты, который зависит от рынка и колебаний цен на нефть, поэтому главная задача сейчас – снизить эту зависимость.

Как сообщал «Новый День», об этом сегодня также говорил и первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Он сообщил, что Россия готовит план по снижению долгосрочной волатильности рубля.

«Волатильность рубля в настоящее время бьет по экспортерам. Мы считаем, что сейчас самое главное – обеспечить лучшую прогнозируемость рубля и снизить его восприимчивость к изменению цен на нефть, которые трудно предсказать», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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