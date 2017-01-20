Московская «стрит рейсерша» Мара Багдасарян может остаться пожизненно без водительских прав

Публикации за 20.01.17

Савеловская межрайонная прокуратура Москвы направила в суд иск о пожизненно лишении водительских прав скандально известной «стрит рейсерши» Мары Багдасарян. Как говорится в сообщении надзорного органа, по результатам проверки подтвердились данные о медицинских противопоказаниях.

В прокуратуре отмечают, что согласно требованиям действующего федерального законодательства право на управление транспортными средствами находится в прямой зависимости от состояния здоровья водителя.

«Поскольку наличие медицинских противопоказаний и определенных заболеваний может влиять на безопасность, как самого водителя, так и иных участников дорожного движения статьей 38 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» предусмотрена возможность судебного ограничения данного права», – отмечает пресс-служба прокуратуры.

В надзорном органе уточнили, что по результатам проверки сведения, содержащиеся в представлении мирового судьи, о наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами подтвердились.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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