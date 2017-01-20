Шувалов хочет стабильности: Для снижения волатильности рубля нужно не менее года

Публикации за 20.01.17

Действия Минфина и Банка России для снижения волатильности рубля будут ограничены по времени и продлятся не более 1-2 лет. ОБ это сообщил сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его словам, для этого необходимо предпринять ряд мер.

«Формируя резервы, мы, в том числе, будем накапливать иностранную валюту в наших резервных фондах. Это позволит стабилизировать курс рубля и страховать его от чрезмерного укрепления, и мы надеемся, что это продолжится какое-то время. Не нужно думать, что это будет всегда, это точно так же, как контрсанкции, поможет нашим экспортерам определенное время, какую-то перспективу, год-два, но это не может длиться до бесконечности», – сказал Шувалов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, тем, кто начал производство и не готов сейчас пока еще конкурировать на внешних рынках при значительно укрепившемся рубле, нужна предсказуемость, передает «Прайм».Шувалов отметил, что такая же предсказуемость необходима и для иностранного бизнеса.

«Мы эту предсказуемость сейчас демонстрируем, но не надо ожидать, что это будет всегда, это вредно для экономики», – добавил он.

Вместе с тем Шувалов обратил внимание, что иностранные инвесторы разделяют оптимизм российских предпринимателей, видят большой потенциал в российской развитии экономики.

«Говорили про сложности российской экономики, ожидают определенных действий властей. Мы им представили план действий на текущий год. Они как раз считают, что 2017 год для России будет очень удачным», – сказал первый вице-премьер.

Москва, Анастасия Смирнова

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