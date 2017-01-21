Замглавы подмосковного Пушкинского района попался на попытке мошенничества

Публикации за 21.01.17

Заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области Роман Елисеев помещен под домашний арест после возбуждения против него уголовного дело о покушении на мошенничество. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

По версии ведомства, Елисеев, используя свои полномочия, и распространяя сведения о своих обширных связях, получил денежные средства от своего знакомого в размере 1 млн рублей за решение вопроса о получении разрешения на установку рекламной конструкции на территории Пушкинского муниципального района.

«В действительности, такой возможности обвиняемый не имел, а полученные деньги намеривался присвоить себе. Фигурант задержан 19 января 2017 года при получении денежных средств в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проходившего в Москве», говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий чиновник полностью признал вину. Накануне по ходатайству следствия судом в отношении Елисеева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.17

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