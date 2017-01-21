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Публикации за 21.01.17

Банк Cr&#233;dit Suisse назвал главные риски 2017 года

Банк Crédit Suisse назвал главные риски 2017 года

Главными неожиданными событиями 2017 года, которые существенным образом повлияют на ситуацию в мире, могут стать разочарование в новом президенте США Дональде Трампе, избрание на пост президента Франции Марин Ле Пен, а также повышение цен на нефть до $75 за баррель. Такой прогноз о «черных лебедях» представил швейцарский инвестиционный банк Crédit Suisse.

Банк представляет подобный прогноз последние 25 лет. «Черный лебедь» – теория о почти непредсказуемых событиях, имеющих значительные последствия, к которым можно причислить распад СССР и теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

Как следует из доклада банка, который цитирует РБК, в числе «черных лебедей», ожидаемых в 2017 году, – избрание президентом Франции сторонницы выхода страны из ЕС, правоцентристки Марин Ле Пен на предстоящих выборах в апреле, падение индекса S&P к концу года до 2000 пунктов (по состоянию на 20 января – 2269,86), подорожание евро к доллару к концу года до $1,2 за евро (сейчас – $1,06), замедление темпов роста ВВП Китая до 5%.

К числу сложнопрогнозируемых, но вероятных событий банк также относит рост доходности низкорисковых активов на 15%, разочарование рынка политикой президента США Дональда Трампа, рост цен на нефть к концу года до $75 (базовый прогноз Crédit Suisse предусматривает их повышение до $62 за баррель), рост индекса Nikkei к концу года до 25000 пунктов.

Кроме того, в числе «черных лебедей» банком также названы рост европейского фармацевтического сектора еще на 10% и рост доходности гособлигаций США до 4% (базовый прогноз предусматривает рост до 3%).

Примечательно, что в прошлом году из десяти событий, спрогнозированных Crédit Suisse, сбылись три – выход Великобритании из ЕС, падение цен на нефть до $28 и преобразование активов развивающихся стран в самые привлекательные на глобальном фондовом рынке инструменты.

Победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, которую рынки тоже причисляют к событиям типа «черный лебедь», банк не прогнозировал.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.01.17

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