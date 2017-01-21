Полиция разоблачила крупную группировку теневых финансистов

Публикации за 21.01.17

Полиция провела масштабную операцию по задержанию членов теневой финансовой группировки, которые причастны к выводу средств одного из банков. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, в общей сложности задержаны 17 подозреваемых в Москве, Санкт-Петербурге и Якутска.

По данным полиции, представители группировки изобличены в том, что с февраля 2014 года по декабрь 2016 года оказывали содействие учредителям и руководителям кредитных учреждений, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия. В частности, «финансисты» занимались оформлением крупных кредитов для ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на фиктивных учредителей.

«Конечной целью данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денежных средств вкладчиков», – подчеркнули в полиции.

В 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из кредитных учреждений Петербурга, который в скором времени должен был быть лишен соответствующей лицензии.

Злоумышленники через подставных лиц оформили с данной финансовой организацией кредитный договор на 150 млн рублей, фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению.

В ноябре 2016 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В результате проведенных следственных действий, в офисах и по местам проживания злоумышленников изъяты компьютеры и различные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Кроме того, установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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