В аэропортах Москвы задерживаются и отменены десятки рейсов

Публикации за 22.01.17

Сегодняшний снегопад в Москве вновь привел к сбою в расписании полетов в столичных аэропортах. В общей сложности задерживается или отменено почти 60 авиарейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего опять не повезло пассажирам «Шереметьево». Там отменены 30 рейсов и еще 13 задержаны. В «Домодедово» отменены 6 рейсов и еще 11 задержаны.

Согласно данным Гидрометцентра, сегодня в Москве облачная снежная погода. Ветер – западный 5-10 метров в секунду.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.17

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