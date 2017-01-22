Гидрометцентр: В Москве вновь сильно похолодает

Публикации за 22.01.17

В московский регион на предстоящей неделе вновь вернутся сильные морозы. Как сообщил сегодня директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, резкое похолодание ожидается в среду, когда столбики термометров могут опуститься до -20 градусов и ниже.

По словам синоптика, первая половина недели будет теплой, хмурой и ветреной. В понедельник и вторник давление ниже нормы в центре Европейской России, температура днем в Москве и области близка к нулю. Ожидаются осадки и ветер до 12-17 метров в секунду, передает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что резкое похолодание ожидается в среду: давление начнет расти, а температура за несколько часов может упасть на 10 градусов.

«В ночь на четверг на уходящей неделе было Крещение, и вот как раз ровно на неделю морозы «опаздывают», – отметил Вильфанд.

Согласно его прогнозу, похолодание будет недолгим. В конце рабочей недели к выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры – к обеду пятницы в Москве ожидается около -7 градусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.01.17

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